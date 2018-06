Krattenmacher glaubt an Beteiligung der Waltershofener

Im Nachgang zum SZ-Artikel „Das große Schweigen“ ist es Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher ein Anliegen zu versichern, dass er keinesfalls daran zweifelt, dass sich die Waltershofener Bürger noch am Ortsentwicklungsprogramm beteiligen werden. Er habe nicht gemeint, „ der hohe Stellenwert für das Zusammenleben sei verloren gegangen“, sondern „dass in Waltershofen durch das große Projekt A 96 mit allen seinen Problemen manchmal die guten dörflichen Strukturen und ihre Weiterentwicklung zu wenig im Mittelpunkt der (kommunalpolitischen) Diskussionen stehen konnten und dass es nun an der Zeit ist, den Fokus wieder in diese Richtung zu lenken“. Er habe in Waltershofen bisher stets eine „sehr gute dörfliche Struktur wahrgenommen. Beispiele seien der Förderverein für den Kindergarten und die Grundschule und „Gemeinsam Leben in Waltershofen“, wo sich die ältere Generation vernetze.

Die bisher eher schwache Beteiligung der Bürger beim Ortsentwicklungsprogramm führt Krattenmacher auf „die leider nicht geglückte Auftaktveranstaltung“ zurück. „Wir haben deshalb in der letzten Ortschaftsratssitzung vor Weihnachten mit den Ortschaftsräten besprochen, dass die Räte nun direkt Personen ansprechen werden und für die Dorfentwicklung werben“, sagt der Bürgermeister. Außerdem habe Ortsvorsteher Werner Bachmann im Kißlegger kürzlich nochmals die Waltershofener aufgerufen, sich zu beteiligen.

In Immenried sei die Auftaktveranstaltung erstens besser gelaufen und habe außerdem früher stattgefunden. „So war die Kommunikation nach der Auftaktveranstaltung auch einfacher“, erklärt Dieter Krattenmacher.