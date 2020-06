Zweite E-Ladesäule in Waldburg in Betrieb genommen

Der Bürgermeister der Gemeinde Waldburg, Michael Röger (links), hat vor dem Rathaus eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge symbolisch in Betrieb genommen. Es ist die zweite nach der auf dem Schulparkplatz an der Amtzeller Straße. Auf zwei reservierten Stellflächen lassen sich Elektroautos an zwei Wechselstrom-Anschlüssen vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung aufladen, heißt es in einer Pressemitteilung der EnBW, welche die Station geliefert hat und auch betreibt. „Je nach Typ und Fahrweise bringt eine halbe Stunde Laden bei neueren E-Fahrzeugen bis zu 50 Kilometer Reichweite“, erläuterte dazu Kommunalberater Alexander Schuch von der Netze BW (rechts). Der Zugang zu den Ladepunkten erfolge vor dem Rathaus am einfachsten mit der „EnBW mobility+ App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID-Karten, die auch bei Nutzern aus dem europäischen Ausland verbreitet sind. Foto: Gemeinde Waldburg