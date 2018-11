Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 6000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der L 326 gefordert. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei die Landesstraße von Waldburg in Richtung Kalksteige befahren und vor der Abzweigung nach Obergreut zu spät bemerkt, dass ein 34-jähriger vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den heftigen Aufprall auf das Fahrzeug seines Vordermannes wurde dieses noch auf das Auto einer davor stehenden 51-jährigen Autofahrerin geschoben. Während die beiden Autofahrer leicht verletzt wurden, entstand an ihren Fahrzeugen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.