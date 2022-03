Zum Saisonauftakt gibt es auf der Waldburg einen mittelalterlichen Ostermarkt

Die mittelalterliche Erlebniswelt auf Schloss Waldburg öffnet am Freitag, 15.April, ab 10 Uhr die Pforten. Zu Ostern, von Karsamstag bis einschließlich Ostermontag, ist für die ganze Familie etwas geboten auf der Waldburg: Gaukelei, Zauberei, Musik, Bogenschießen, Schwertkampf, Feuerspucken und Marktstände.

Die diesjährige Sonderausstellung auf der Waldburg thematisiert zwei der wichtigsten deutschen Adelsgeschlechter. 900 Jahre Barbarossa, der Staufer, der halb Welfe war. Die „Schenken“ der Welfen und eben später der Staufer waren die Waldburger. Prägend war diese Zeit für Deutschland und Europa. Ein kostenfreier Themen-Stelen-Weg begleitet bereits den Anstieg zur Burg. Die Waffenkammer zum Anfassen und auch der Foto-Shooting-Raum „werden Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so die Veranstalter. Die Gastronomie bietet Ritteressen, Feuerabende und Weinproben an. Neu auf der Waldburg in dieser Saison ist das sonntägliche Puppentheater – immer um 13 Uhr – mit anschließender Kinderführung in der neu gestalteten Märchenwelt. In den Osterferien ist die Waldburg täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Bis Pfingsten dann immer an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, die Burgküche öffnet jeweils um 11 Uhr (auch bis 18 Uhr).