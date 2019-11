Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag in einen noch nicht bezogenen Neubau in der Straße Forstenhausen eingebrochen und habe daraus Werkzeug im Wert rund 7000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei schreibt, war das Gebäude selbst nicht, der Vorratsraum, in dem die Werkzeuge verwahrt wurden, jedoch sehr wohl verschlossen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 in Verbindung zu setzen.