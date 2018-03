Weniger kann mehr sein

Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Laut Angaben des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen in Deutschland ist die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen in den vergangenen elf Jahren um mehr als 97 Prozent angestiegen. Auch wenn die Krankenstände insgesamt rückläufig sind, wächst der Anteil psychischer Erkrankungen. Diese Zahlen lassen einen enormen Schaden für Unternehmen und die Volkswirtschaft fordern. Dieses Phänomen ist aber auch in Oberschwaben nicht neu, wie Céline von Knobelsdorff aus weiß.

Céline Knobelsdorff ist Personal Business Coach aus Waldburg und kennt aus ihrer Arbeit die Probleme, die häufig durch immer größeren Leistungsdruck im Arbeitsleben entstehen. Sie veröffentlichte vor Kurzem ihr Buch „Intuition für Rationalisten“. In den Unternehmen wird gespart und die Last auf den Schultern von einzelnen wird immer größer. Und dazu kommt eine weitere wichtige Komponente: „Wir sind es gewohnt, unseren Körper zu pflegen, aber was ist mit unserer Seele?“, denn die bleibe oft auf der Strecke, sagt Céline von Knobelsdorff. Der Druck wächst und gleichzeitig vergessen viele mit dem steigenden Druck den Ausgleich. Und das könne in einer Welt, in der Gefühle und die innere Stimme nicht mehr gehört wird, problematisch werden.

Nicht abschalten können

Sie macht ein Beispiel: Wenn jemand die ganze Zeit gefordert ist, Hochleistung zu bringen und nicht mehr abschalten kann, kann er das oft auch im Urlaub nicht mehr. „Statt eines Erholungsurlaubs geht man dann zwei Wochen auf eine Mountainbiketour, weil man gar nicht mehr anders kann“, sagt sie. Die Gefahr krank zu werden und auszubrennen steigt. Man schiebt Dinge und Themen weg. Sie geht auch einen Schritt weiter und überträgt das Private in die Arbeitswelt: Nur eine persönlich stabile Lebensführung ermöglicht eine dauerhaft erfolgreiche Unternehmensführung. Oft seien es einfache Dinge, die einen Menschen glücklicher und erfolgreicher machen.

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen ihre Gefühle verleugnen“, sagte kürzlich auch der Psychotherapeut und Bestsellerautor Christian Dogs aus Nonnenhorn der „Schwäbischen Zeitung“ („Der Rebell“, 4. Januar). Schon als Kinder würden wir darauf trainiert, zu funktionieren. Es sei nicht wichtig, was wir wollen, es sei nur wichtig, was wir müssen. Worunter die Seele schließlich leide. „Wir müssen Gefühle leben können, damit die Psyche gesund bleibt“, so Dogs. Der erste schritt zu einem besseren Leben sei es, die Gefühle zuzulassen – egal ob Angst oder Aggression, Wut oder Trauer, ob Euphorie oder Zweifel.

Jemand, der die Erfahrung mit einem rastlosen Leben gemacht hat, ist Andreas Reiser, der als selbstständiger Vermögensberater in Ravensburg arbeitet. Schleichend ist immer mehr dazu gekommen. Er macht ein Beispiel: „Früher hat man einen Brief bekommen, heute habe ich 30 bis 40 Mails am Tag, plus WhatsApp-Nachrichten. Der Stress hat zugenommen.“ Privat lief es nicht zum Besten und beruflich wurde der Stress immer größer. Und vieles vom Beruf übertrug sich aufs Privatleben – ein Teufelskreis begann. „An einem bestimmten Punkt, wusste ich, dass sich etwas ändern muss. Mir wurde klar, dass mir Wachstum nichts bringt, wenn ich es nicht erleben kann“, berichtet er. Darüber reden, zu wissen, was einem wirklich wichtig ist, sei essenziell in solchen Situationen, sagt Céline von Knobelsdorff. Und tatsächlich fällt es vielen schwer, sich Hilfe zu holen und über die Dinge zu sprechen. Dabei spielten auch Instinkt und Intuition eine wichtige Rolle.

Weniger kann mehr sein

Andreas Reiser sagt, er habe an kleinen Stellschrauben gedreht und dann gemerkt, dass es ihm gut tut, weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben, erzählt er. Er habe beschlossen, dass er Freitagnachmittag nicht mehr arbeitet und sich frei nimmt. „Das war nicht einfach, weil ich immer gedacht habe, 20 Prozent weniger arbeiten bedeutet 20 Prozent weniger verdienen. Aber so war es nicht. Man muss sich einfach anders organisieren und vieles umstellen. Manchmal reicht eine einfache Prozessänderung“, berichtet er. „Es kann besser werden, wenn man sich zurücknimmt.“

Es sei wichtig, sich ab und an mit diesen Themen beziehungsweise dem eigenen Leben zu beschäftigen, bevor es zu spät ist, sagt von Knobelsdorff. Vielleicht könne man mal Gewohnheiten umstellen und eventuell so Druck rausnehmen. „Die wichtigste Botschaft ist: Alles ist änderbar, aber ich muss es im Geist zulassen“, sagt sie. Und das sei nicht nur Selbstständigen möglich, sondern auch für Angestellte. „Die Frage ist, definiere ich mich übers Sein oder übers Haben“, sagt Céline von Knobelsdorff. Oft stehe das Konsumdenken im Mittelpunkt. Sie kenne Menschen von dauerarbeitslos bis zum GmbH-Geschäfsführer und so sei es nicht unüblich, dass diejenigen mit weniger glücklicher sind. Das wichtigste, was die Waldburgerin aber transportieren will: Gefühle sind menschlich und wichtig.