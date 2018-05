Waldburger Steuereinnahmen gehen steil nach oben

Überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen sorgen dafür, dass die Gemeinde Waldburg nicht mehr zu den „armen Gemeinden“ im Land zählt. Mit 1 522,53 Euro Steuereinnahmen je Einwohner liegen die Waldburger 1,16 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Gleichzeitig zahlt die Gemeinde in diesem Jahr auf einen Schlag über die Hälfte ihrer Schulden zurück, womit die Pro-Kopf-Verschuldung unter 370 Euro sinkt.

Doch die hohen Einnahmen haben auch Schattenseiten: Weil sie nicht mehr zu den „steuerschwachen“ Gemeinden gehört, bekommt Waldburg deutlich weniger Geld aus den Töpfen des Landes und muss höhere Umlagen abführen. Das führt dazu, dass der Gemeinde 857 000 Euro weniger zur Verfügung stehen als noch 2017. Diesem Minus ist es geschuldet, dass Waldburg trotz der hohen Steuereinnahmen einen Überschuss von nur 192 000 Euro aus den laufenden Einnahmen und Ausgaben erwirtschaften kann. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war das noch mehr als eine Million Euro.

Für Investitionen stehen in diesem Jahr rund 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld geht vor allem in den Erwerb von Grundstücken (100 000 Euro), die Erschließung der neuen Baugebiete (420 000 Euro), den Breitbandausbau (134 000 Euro) und in die Erneuerung von Wasserleitungen (446 500 Euro).

Hohe Gewerbesteuereinnahmen

„Wir stellen fest, dass wir ein Steueraufkommen über dem Landesdurchschnitt haben und wir somit nicht zu den armen Gemeinden gehören, sagte Norbert Junker, der Kämmerer der Gemeinde Waldburg, in seinem Haushaltsbericht. Laut Junker ist die Steuerkraftsumme Waldburgs gegenüber dem Vorjahr 2018 „sehr stark“ angestiegen, und zwar um mehr als 1,1 Millionen Euro, von 3,7 auf fast 4,9 Millionen Euro.

In erster Linie dafür verantwortlich sind die rekordverdächtig hohen Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde, die 2016 bei rund 2,8 Millionen Euro lagen – rund 1,5 Millionen mehr als geplant. Für dieses Jahr rechnet der Kämmerer mit 2,4 Millionen Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Neben der Gewerbesteuer sind die Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wichtige Einnahmequellen für Kommunen. Auch diese gehen in Waldburg steil nach oben: Der Anteil an der Einkommenssteuer verzeichnete ein Plus von 271 500 Euro und liegt dieses Jahr bei 2 135 100 Euro. Von der Umsatzsteuer bekommt Waldburg anteilig 129 538 Euro und damit gut 43 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Gleichzeitig tilgt die Gemeinde mit 2 168 448 Euro über die Hälfte ihrer Schulden, darunter einen Kredit von zwei Millionen Euro, der für das Neubaugebiet Gehrenäcker II aufgenommen worden war. Nach dem Schuldenabbau hat Waldburg etwas weniger als 1,18 Millionen Schulden – was einer pro Kopf-Verschuldung von rund 370 Euro entspricht. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt lag hier 2016 bei 744 Euro. Neue Kredite nimmt die Gemeinde keine auf.

„Wir sind wunschlos glücklich“

In seinem Bericht weist Junker auch auf die „Rache“ der sprudelnden Gewerbesteuer hin: „Es ist zwar schön, wenn die Gewerbesteuer sprudelt und wir im Jahr 2016 hier eine überplanmäßige Einnahme von rund 1,5 Millionen Euro verzeichnen konnten, doch zwei Jahre später rächt sich dies bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen.“ Wegen seiner guten Steuerkraft bekommt Waldburg deutlich weniger Geld vom Land und muss mehr in die Umlagesysteme einzahlen.

Waren es 2017 noch 711 474 Euro, sind es 2018 nur mehr 109 310 Euro, die Waldburg an Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg erhält – ein Minus von mehr als 600 000 Euro. Gleichzeitig muss die Gemeinde mehr Geld in die Umlagentöpfe abführen. Hier steigt vor allem die sogenannte Finanzausgleichsumlage an das Land, und zwar um fast 320 000 Euro.

Trotz der Schattenseiten zeigte sich Waldburgs Bürgermeister Michael Röger mit der Haushaltslage zufrieden: „Wir sind wunschlos glücklich“, sagte er bei der Haushaltsberatung in einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen.