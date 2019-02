Waldburger feiern mit vielen Besuchern ausgelassen Fasnet

Die Waldburger Dorfmitte war am Samstag Schauplatz des Narrensprungs. Bunt kostümierte Zuschauer zeigten sich in bester Feierlaune. Viele von ihnen waren mit der ganzen Familie gekommen. Sie mussten sich schon frühzeitig einen Platz am Straßenrand sichern, um einen guten Blick auf das Narrenspektakel zu haben. Bei strahlendem Sonnenschein wurde dann ab 14 Uhr geschunkelt, gesungen und getanzt. Insgesamt 64 Gruppen, darunter 28 Musikkapellen, brachten die Anwesenden in ausgelassene Fasnetsstimmung. Dank des warmen Frühlingswetters brach die gute Laune auch nach dem Umzug nicht ab und viele nutzten das Angebot der Waldburger Vereine und Imbissbuden, um sich noch an Ort und Stelle zu verköstigen. Dass alles so glatt lief, und die Zuschauerzahlen von Jahr zu Jahr steigen liegt laut Uschi Büchele, Zunftmeisterin der Waldburger Burgnarren, auch an der reibungslosen Organisation und dem Engagement der örtlichen Feuerwehr sowie der Polizei. Fotos: Moritz Podiebrad