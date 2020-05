Waldburg zeigt Werke von Manfred Scharpf

Auf der Waldburg ist bis zum 28. Juni die Ausstellung „Templum Europae“ mit Werken des Künstlers Manfred Scharpf zu sehen. Das Werk bleibe als Dauerleihgabe dem Museum auf der Waldburg erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf eine Vernissage werde aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.

Das achtteilige Werk sei im Jahre 2000 als Beitrag zur europäischen Integration im slowakischen Kremnica entstanden, der geografischen Mitte des Kontinents. Das Städtchen Kremnica sei auch deshalb bemerkenswert, weil dort im Mittelalter das reinste Gold geschürft wurde – die Florentiner Dukaten. Scharpf habe nicht nur Bezug auf die goldene Mitte Europas genommen, sondern auch auf die Menschen, die Landschaften und die Schätze des Kontinents, heißt es in der Mitteilung.

Das Motiv der Reichskrone, deren Original in der Schatzkammer in Wien aufbewahrt wird, bilde die räumliche Form. Acht rundbogige Tafeln, welche die Segmente der Reichskrone übernehmen, bilden, in einem Achteck gestellt, einen kleinen Tempel europäischer Historie als eine bildhafte Erzählung bis in die Gegenwart hinein. In diesem Werk seien, wie in allen anderen Arbeiten des Künstlers, ausschließlich historische Pigmente und Maltechniken verwendet worden. Die begabtesten Schüler der Kunstschule Kremnica seien in den Prozess einbezogen gewesen. 2020 jährt sich zum 800. Mal das Jahr, in dem der Kronschatz auf die Waldburg kam. Diese Ausstellung von Manfred Scharpf passt laut Museum wunderbar zum Jubiläum.

Das zweite Exponat der Ausstellung sei ebenfalls etwas Besonderes in direktem Bezug zum Kronschatz und seinen Reliquien. Das Werk mit dem Titel „Das Wort“ sei 1998 innerhalb des New-York-Zyklus „Heroes and Champions“ entstanden. Es handle von der Ambivalenz des gesprochenen oder geschriebenen Wortes, das von den Menschen vernichtend oder verbindend benutzt wird.

Der eingelassene Speer stamme aus dem 8. Jahrhundert als ein Bodenfund. Er entspreche dem sogenannten heiligen Speer aus den Wiener Reichskleinodien und könnte sogar aufgrund seiner Form und des Dekors aus derselben Schmiede stammen. „Der heilige Speer“ sei als Kopie auf der Waldburg zusammen mit den Kopien der weiteren Reichskleinodien ausgestellt.