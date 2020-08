Waldburg will besseres Internet

Eine Förderquote von bis zu 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln ermöglicht den Ausbau des Glasfasernetzes für bessere und schnellere Datenübertragung in bisher unterversorgte Gebieten. Davon will jetzt auch die Gemeinde Waldburg profitieren.

Seit über zehn Jahren werde am Ausbau einer besseren Breitbandversorgung in der Gemeinde Waldburg gearbeitet, erläutert Bürgermeister Michael Röger in der letzten Gemeinderatsitzung. Auch wenn alle Chancen genutzt wurden, im Zusammenhang mit anderen Baustellen Leerrohre zu verlegen: zu oft scheitert eine vernünftige Datentransportleistung noch an der sogenannten letzten Meile vom gemeindeübergreifenden Netz in die Privathäuser hinein. Um die letzten Meter bis in den Privathaushalt aus Kupfer durch Glasfaser zu ersetzen, waren bislang keine Fördermittel vorhanden. Jetzt stehen Bundesmittel zur Verfügung, so Röger in seinem Bericht.

211 Gebäudeanschlüsse förderfähig

Ein neues Bundesförderprogramm ermöglicht den Ausbau bis ins Haus hinein, seit Frühsommer letzten Jahres gibt das Land Baden-Württemberg noch 40 Prozent dazu. Die Förderquote betrage insgesamt bis zu 90 Prozent der gesamten Kosten.

Förderfähig sind allerdings nur Gebiete, die bisher mit unter 30 Mbit/Sekunde versorgt werden. Damit sind auf dem Waldburger Gemeindegebiet noch 211 Gebäude und rund 14 Grundstücksanschlüsse förderfähig, wie die neuesten Untersuchungen des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros Corvese ergeben haben. Dazu wurden auch die Anbieter Telekom und Netcom BW befragt.

Weitere Grundstücksanschlüsse, die auf dem Weg liegen (der sogenannte Vortrieb) aber eben schon diese Leistung aufweisen, können gefördert werden, die entsprechenden Hausanschlüsse jedoch nicht. Damit könne auch die Glasfaserinfrastruktur gestärkt werden obwohl aktuell schon die 30Mbit/s erreicht werden.

Gutes Internet für alle

Die Gesamtkosten werden auf 4,5 Millionen Euro netto geschätzt, wenn die bestehenden 17 Kilometer Glasfaserleitungen genutzt werden können. Es bleibe für die Gemeinde ein Kostenanteil von rund 625.000 Euro, diese sind in den Haushalten der Gemeinde bis 2023 eingeplant.

„Da wo die meisten Menschen wohnen und die Versorgung am schlechtesten ist, wird begonnen“, so Bürgermeister Röger. So schnell wie möglich soll ein optimales Angebot realisiert werden. Die ersten Kunden werden 2021 davon profitieren, eine gemeindeweite Lösung für gutes Internet sei in drei bis fünf Jahren in Sicht.