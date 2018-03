Waldburg wählt

Die Waldburger Bürger sind am morgigen Sonntag, 4. März, dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Zur Wahl stellen sich der 54-jährige Amtsinhaber, Diplom-Verwaltungswirt und Diplom-Verwaltungswissenschaftler Michael Röger, der schon seit 24 Jahren Schultes von Waldburg ist, und die Familienhelferin Friedhild Anni „Fridi“ Miller aus Sindelfingen, die als Dauerkandidatin von sich Reden macht, weil sie bei 50 Bürgermeisterwahlen parallel antritt. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in Waldburg ist Miller allerdings nicht erschienen, weil sie sich eigenen Angaben zu Folge auf den Oberbürgermeisterwahlkampf in Ravensburg konzentrieren wolle. Ravensburg wählt am Sonntag, 11. März. Zu erwarten ist, dass Michael Röger Rathauschef in Waldburg bleibt und damit in seine vierte Amtszeit geht.

Gewählt ist der der mehr als die Hälfte der Stimmen bekommt

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Lokale der beiden Wahlbezirke befinden sich beide in der Waldburger Schule in der Amtzeller Straße in den Zimmern 104 und 111. Jeder Wähler hat eine Stimme. Wer gewählt ist, legt die Gemeindeordnung Baden-Württemberg fest und die besagt, dass derjenige mit mehr als der Hälfte der gültigen Stimmen gewonnen hat. In einer amtlichen Bekanntmachung weist die stellvertretende Bürgermeisterin Tonja Marxer darauf hin, dass beleidigende oder hinweisende Äußerungen in jeglicher Form und Art auf dem Stimmzettel oder Umschlag die Stimmabgabe ungültig macht.

Insgesamt hat die Gemeinde Waldburg ein bestelltes Feld. Die großen Aufgaben für die Gemeinde sind entweder angestoßen oder bereits erledigt. So kann Waldburg mit den äußerst üppig sprudelnden Gewerbesteuer dank der guten Gewerbeentwicklung der Gemeinde im Allgemeinen viele Projekte angehen. An erster Stelle steht der Bau der neuen Sporthalle für 4,2 Millionen Euro, ein Riesenprojekt, das sich auch aus dem Dorfentwicklungsprozess herauskristallisiert hat.

Auch im Bildungsbereich ist Waldburg mit der Gemeinschaftsschule gut aufgestellt. Die Schule konnte dank der neuen Schulform der Gemeinschaftsschule im Bündnis mit Vogt gerettet werden. Das Gebäude wurde für 2,7 Millionen Euro saniert, das Vogter Pendant wird derzeit saniert. Ein Neubau eines fünfgruppigen Kindergartens steht auf der Agenda, ein Ganztagsangebot gibt es in beiden Kindergärten der Gemeinde.

Baustellen gibt es noch im Bereich des Breitbandausbaus, wie es oft auf dem Land der Fall ist. Auch wenn im Bereich des schnellen Internets durch den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg schon einiges erreicht werden konnte, hapert es gerade noch bei den kleinen Weilern, die noch an eine schnelle Leitung angeschlossen werden müssen.

Das Thema Pflegenotstand ist kein explizites Waldburg-Thema, es ist ein Bundesthema. Aber gerade im Bereich Pflege tut sich Erfreuliches in der Gemeinde. Zusammen mit der Kirchengemeinde und der Stiftung Liebenau hat man eine „Wohnanlage für Jung und Alt“ mit 34 Wohnungen realisiert. Außerdem wird ein Pflegeheim mit 30 Betten und zehn Wohnungen entstehen. Genaueres zum Konzept dieses Pflegeheims wird dann im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im März bekanntgegeben.