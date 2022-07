Waldburg-Tattoo begeistert das Publikum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dreijähriger Pause konnte am Samstag, 9. Juli, das 4.Waldburg-Tattoo stattfinden.

Als Lokalmatador eröffnete die Bürgerwehr Waldburg das Tattoo. Neben traditionellen Märschen wie Erzherzog-Albrecht oder Preussens Gloria gab es aber auch Überraschungen. So hat die Musikkapelle eine Choreographie zu dem Seemanns-Shanty „The Wellerman Comes“ vorgeführt. Die Grenadiere bedankten sich mit einem Salutschuss beim Publikum.

Als zweite Gruppe traten die Highland Pipes and Drums of Waldsee auf. Diese Band, die sich seit über dreißig Jahren der traditionellen schottischen Musik widmet, hat sich national und international einen Namen gemacht, nicht zuletzt auch durch zahlreiche Radio- und TV Auftritte. In Waldburg zeigten sie die vielfältigen musikalischen Möglichkeiten, die Dudelsack und Trommel bieten.

Der Fanfarenzug der Niederburg aus Konstanz stellte die dritte Tattoo-Formation, er ist international bekannt und eine anerkannte Größe in der Tattoo-Szene. Diesem Anspruch wurde der Fanfarenzug der Niederburg auch durch seinen professionellen Auftritt beim Waldburg-Tattoo in vollem Umfang gerecht.

Die Fascinating Drums machten ihrem Namen alle Ehre, denn sie faszinierten die Zuschauer vom ersten Augenblick an. Dieses europaweit bekannte Ensemble aus nur zwölf Mitgliedern präsentiert Trommelkunst im Weltklasseformat. Das Highlight bei diesem Auftritt war ein Trommelsolo auf den Schultern der Mitspieler.

Die weiteste Anreise hatte die fünfte Formation, das Jubal Drum&Bugle Corps aus den Niederlanden. Mit rund 100 Mitgliedern hat sich Jubal zu einem der führenden Showcorps Europas entwickelt. Der phantastische Blechbläsersound wird unterstützt durch mitreißende Schlagwerkrhythmen, und das ganze wird umrahmt von einem Tänzerensemble, sodass ein klangliches und optisches Feuerwerk entsteht.

Höhepunkt und Abschluss des vierrten Waldburg-Tattoos war der gemeinsame Auftritt aller beteiligten Formationen. Intoniert wurde zuerst der internationale Evergreen „Bridge Over Troubled Water“ des amerikanischen Pop-Duos Simon & Garfunkel. Und als absolutes Highlight folgte der Tattoo-Klassiker „Highland Cathedral“, der mit einem einsamen Dudelsack angestimmt wird, um sich dann im Gesamtchor wie eine Kathedrale aufzubauen. Mit einem langanhaltenden Applaus bedankte sich das Publikum für diese gelungene Veranstaltung.