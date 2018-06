Waldburg-Hochzeit schneidet bei TV-Show mittelmäßig ab

Haben Julia und Matthias aus Amtzell noch Chancen auf den Sieg? Das Paar ist Teil der TV-Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ auf Vox gewesen. Ihre Folge ist am Montagnachmittag ausgestrahlt worden. Die Zwei feierten im August vergangenes Jahr ein mittelalterliches Fest auf Schloss Waldburg.

In der Fernsehserie heiraten jeweils vier Paare sozusagen gegeneinander an. Die „Gastbräute“ besuchen die Hochzeiten der jeweils anderen und vergeben anschließend Punkte von eins bis zehn für Brautkleid, Location, Essen und Stimmung, später außerdem für den Gesamteindruck. Die Braut mit den meisten Punkten gewinnt eine Reise mit ihrem frisch Angetrauten.

Julia und Matthias bilden den Auftakt der aktuellen Hochzeitswoche. „Im zauberschönen Allgäuort Amtzell“ – so stellt der Sprecher ihren Heimatort vor. Die 24-Jährige schwärmt von ihrem 30-jährigen Verlobten: „Mich fasziniert an Matze eigentlich alles, weil er ein sehr hilfsbereiter Mensch ist. Er hat mich vom ersten Moment an in seinen Bann gezogen.“

Auf einem Holi-Festival, bei denen sich nach alter indischer Tradition Menschen mit Farbbeuteln bewerfen, lernten sich die Liebenden kennen. Julia fand Gefallen an Matthias und pfefferte ihm einen mit rosa Farbe gefüllten Farbbeutel an die Glatze. Dann rannte sie fort. Doch über Facebook fand sie ihn wieder. Original-Ton Fernsehbeitrag: „Seitdem sind sie unzertrennlich.“

94 Punkte für Mittelalterhochzeit

Das Hochzeitsmotto der Verliebten: „One Life, one Love“. Gefeiert wird auf Schloss Waldburg, mit allerlei Mittelalterspektakel. Die Gastbräute machen ein paar Abstriche bei Brautkleid und Stimmung. Zu viele Programmpunkte habe es für ihren Geschmack gegeben, der Tag habe sich in die Länge gezogen, sagt die eine. Mit dem Essen sind die Damen zufrieden, auch die Location finden sie zwar einfach, aber stimmig. „Sie hat einen gewissen Flair gehabt, draußen war es extrem schön eingerichtet“, sagt eine der Frauen. Weddingplaner Frank Matthée, genannt Froonck, gibt außerdem Kommentare zum Geschehen. Die Waldburg sei eine „schlichte, rustikale Location, die ganz einfach mit langen Tischen und Gartenstühlen und wenig Deko ausgestattet war“.

Für – so der Sprecher – „Burgromantik, Mittelalterfeeling und offenes Feuer“ bekommt das Paar aus Amtzell schließlich 94 von 120 möglichen Punkten. Am Dienstag geht die Staffel weiter, dann ist Julia selbst Gastbraut und darf Punkte verteilen.