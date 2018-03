Vier „Dauerbrenner“ werden die Gemeinde beschäftigen

Der amtierende Waldburger Bürgermeister Michael Röger ist der einzige Bewerber gewesen, der sich am Donnerstag bei der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten im Waldburger Bürgersaal präsentiert hat. Die zweite Bewerberin Fridi Miller ist nicht gekommen. Die Waldburger wählen am Sonntag, 4. März, für die nächsten acht Jahre einen neuen Bürgermeister. Sie haben die Wahl zwischen zwei Kandidaten: Michael Röger und Fridi Miller.

Sei es wegen der frostigen Temperaturen oder weil die Waldburger den 53-jährigen Michael Röger bereits seit 24 Jahren als ihren Bürgermeister kennen: Der Ansturm auf den Bürgersaal hielt sich am Donnerstagabend in Grenzen. Rund 50 Zuhörer waren gekommen, darunter einige Gemeinderäte, Angehörige der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister aus anderen Gemeinden, die in diesem Jahr noch eine Wahl vor sich haben, wie beispielsweise der Fronreuter Bürgermeister Oliver Spieß.

Der Gemeinderat hatte im Vorfeld die Spielregeln für die Kandidatenvorstellung festgelegt: Jedem Bewerber standen zwanzig Minuten Redezeit zu, Fragen aus dem Publikum waren nicht erlaubt. Michael Röger nutzte seine Redezeit, um auf die vergangenen acht Jahre zurück- und auf die kommenden acht Jahre vorauszublicken.

In einer Art Rechenschaftsbericht ließ Röger die wichtigsten Bauprojekte und Herausforderungen für die Gemeinde Revue passieren. Als Erstes berichtete er vom Bau der neuen Sporthalle für 4,2 Millionen Euro, die im August 2015 fertiggestellt worden war. Danach ging es weiter mit der Erneuerung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes. Dabei habe sich die Möglichkeit geboten, gleichzeitig mit den Wasserleitungen auch Glasfaserkabel zu verlegen und so den Anliegern einen direkten Glasfaseranschluss an ihrem Gebäude anzubieten. „Diese Chance wurde bei allen Tiefbaumaßnahmen der vergangenen acht Jahre vom Gemeinderat konsequent genutzt“, so Röger.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Rede bildeten Angebote für Senioren. Zusammen mit der Kirchengemeinde und der Stiftung Liebenau habe Waldburg eine „Wohnanlage für Jung und Alt“ mit 34 Wohnungen realisiert. Ebenfalls mit der Stiftung Liebenau als Investor und Betreiber werde ein neues Pflegeheim mit 30 Betten und zehn Wohnungen entstehen. Am Schluss seines Rückblicks sprach Röger über die Unterbringung von Flüchtlingen. Dafür habe die Gemeinde in zwei eigene Gebäude investiert und private Wohnungen angemietet. Er lobte die „positive Grundhaltung unserer Bürgerschaft gegenüber den ankommenden Menschen“ und dankte dem Helferkreis Asyl für sein Engagement.

Im Ausblick auf die Zukunft zählte Röger vier „Dauerbrenner“ auf, die die Gemeinde kontinuierlich beschäftigen werden: die Zurverfügungstellung von Bauland, die Verbesserung der Umweltbilanz, die Weiterentwicklung der touristischen Angebote und den Ausbau der Breitbandversorgung. An konkreten Projekten sprach er die Generalsanierung der Mehrzweckhalle und den Bau eines neuen fünfgruppigen Kindergartens an.

Wie ein roter Faden zog sich die Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Bürgerschaft durch Rögers Rede. Immer wieder erwähnte er den Dorfentwicklungsprozess „Waldburg 2030“, selten sprach er von „ich“, sehr viel öfter von „wir“ oder von „die Gemeinde“. Mit einem knappen „Das war’s jetzt auch schon“ beendete die Stellvertretende Bürgermeisterin Tonja Marxer nach Rögers Rede die Veranstaltung.