Verpuffung eines PV-Wechselrichters in Waldburg

Vermutlich ist ein technischer Defekt die Ursache dafür, dass es am Samstag gegen 17 Uhr in der Kesenweilerstraße in Waldburg zur Verpuffung eines PV-Wechselrichters in der Garage eines Wohnhauses gekommen ist. Das teilt die Polizei mit.

Zum Brand oder einer Rauchentwicklung kam es in der Folge nicht, weshalb die angerückte Feuerwehr keine Maßnahmen treffen musste. Ein Elektriker trennte den Wechselrichter vom Strom. Ob durch die Verpuffung ein nennenswerter Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.