Vernissage von Conrad David Arnold auf der Waldburg

Auf der Waldburg wird am Sonntag, 24. Juni, um 18 Uhr eine Ausstellung mit Werken von Conrad David Arnold aus Weingarten eröffnet. Diese farbigen Bilder zeigen Motive wie die Waldburg, die Basilika in Weingarten und die Gabler-Orgel. Arnold ist Jahrgang 1941und hat Malerei an der Kunstakademie München bei Professor Kurt Hallegger studiert. Begleitend zur Ausstellung wird der Künstler zwei Lesungen aus seinem neuesten Buch „Gemalte Lebensfreude“ anbieten, und zwar am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr und am Sonntag, 5. August, um 11 Uhr als Finissage. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Foto: Veranstalter