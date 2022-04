Verlorene Metallstange prallt in Gegenverkehr

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw hat am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 326 zwischen Schlier und Waldburg eine Metallstange verloren. Die etwa vier Meter lange Stange, die auf der Ladefläche des 3,5-Tonners transportiert wurde, fiel etwa auf Höhe Badstuben von der Pritsche des weißen Klein-Lkw und prallte gegen eine entgegenkommende Sattelzugmaschine. Deren 52-jähriger Lenker blieb zwar unverletzt, an der Zugmaschine entstand jedoch laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrer des weißen Pritschenwagens hielt zwar unmittelbar nach dem Unfall kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung Waldburg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei geht davon aus, dass die Eisenstange einem Gerüstbauunternehmen zuzuordnen ist.Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529 / 97 15 60 entgegen.