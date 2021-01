Verlorene Anhängerkupplung beschädigt Autos

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand laut Polizeibericht an zwei Fahrzeugen am Samstag gegen 15 Uhr auf der L 326. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte auf Höhe Badstuben ein Metallteil verloren. Zunächst fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Chevrolet darüber und riss sich die Ölwanne an seinem Fahrzeug auf. Das Metallteil schleifte er bis Neuschel mit, wo es ein Audi überfuhr und sich den Unterboden beschädigte. Ermittlungen der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand mutmaßlich um die Anhängerkupplung einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Hinweise zum Verlierer der Anhängekupplung nimmt der Polizeiposten Vogt unter 07529/971560 entgegen.