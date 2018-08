Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der am Montag gegen 15 Uhr in der Straße Teuringer eine Altpapiertonne angezündet hat. Sowohl das Altpapier als auch die Tonne wurden durch die Flammen zerstört. Zeugen, die im fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, die Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 anzurufen.