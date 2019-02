Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem in der Straße „Obergreut“ in Waldburg geparkten Auto einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Der Unbekannte schlug vermutlich mehrfach mit einem Gegenstand auf die Windschutzscheibe, die dadurch riss.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560, zu melden.