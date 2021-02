Unbekannter fährt bei Greut in Garten und flüchtet

Der Fall erinnert eher an Meldungen aus den USA, als an einen Polizeieinsatz im Südwesten: Vier Beamte sollen am vergangenen Samstag in Singen ein elfjähriges Kind in Handschellen gezwungen haben, mit auf die Wache zu kommen.

Die Familie klagt, dass das Kind von den Handschellen Striemen an den Händen hatte und sie bis heute keine Auskunft erhalten habe, weshalb das Kind mit auf die Wache genommen wurde.

„Solche Geschichten kenne ich aus Alabama, aber nicht aus Baden-Württemberg“, sagt der Anwalt der Familie, Mehmet ...