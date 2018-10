Unbekannte stehlen Baumaschinen aus Container

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende in mehrere Baucontainer an der Baustelle Kreisverkehr Kalksteige (Gemarkung Waldburg) auf der Landesstraße 325 gewaltsam Zutritt verschafft. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Aus den Containern wurden demnach mehrere Baumaschinen entwendet. Bislang ist noch nicht bekannt, ob weitere Maschinen oder Werkzeuge mitgenommen wurden. Der bis jetzt festgestellte Schaden beläuft sich auf eine Höhe von rund 15 000 Euro. Zeugen, die am Wochenende bei der Baustelle Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/97156-0, zu melden.