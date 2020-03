Unbekannte schlagen Jugendlichen und klauen sein Handy

Am Mittwochabend haben zwei Unbekannte in der Hauptstraße in Waldburg einem 16-jährigen Jugendlichen unter Gewaltanwendung das Mobiltelefon abgenommen.

Gegen 21 Uhr stiegen die beiden Unbekannten laut Polizeimeldung zusammen mit dem Opfer an der Bushaltestelle Waldburg Ort aus dem Linienbus aus. Als der 16-Jährige mit seinem neben der Haltestelle abgestellten Fahrrad wegfahren wollte, hinderten ihn die ebenfalls noch jugendlichen Täter daran. Einer der beiden trat das Fahrrad um, der andere forderte das Opfer auf, seine Taschen zu leeren. Als der 16-Jährige der Aufforderung nicht gleich nachkam, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht.

Daraufhin übergab der Jugendliche seine Habseligkeiten, darunter ein Mobiltelefon. Das Handy behielten die beiden Räuber, den wertlosen Rest bekam das Opfer auf Nachfrage wieder zurück. Danach ließen ihn die Täter wegfahren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Nähere Hiweise auf die Täter gebe es bisher keine.