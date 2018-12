Trostweihnacht in Hannober wendet sich an Menschen, für die Weihnachtszeit eine schwierige Zeit ist

Ein Frauenteam aus Hannober bietet einen Vorweihnachtsgottesdienst an für Menschen, die sich mit den fröhlichen Festtagen schwertun. Diese sogenannte Trostweihnacht sei fern von allem „Frömmeligen“ und Erzwungenem, erklärt Dagmar Knausberg, katholische Religionslehrerin und pastorale Mitarbeiterin in der Seelsorgeeinheit Tor zum Allgäu. Über ihr Projekt der Trostweihnacht sprach unser Mitarbeiter Rainer Kössl mit ihr.

Frau Knausberg, seit drei Jahren bieten Sie in Ihrer Gemeinde zu Weihnachten eine sogenannte Trostweihnacht an. Möchten Sie die Christmette abschaffen ?

Nein. Unser Angebot soll in keiner Weise einen der traditionellen Weihnachtsgottesdienste ersetzen. Dieser nachdenkliche und persönliche Gottesdienst möchte ein tröstendes und stärkendes Angebot sein speziell für Trauernde und Menschen in schweren Lebenssituationen. Eingeladen sind alle, die kommen mögen. Da muss man nicht katholisch oder evangelisch sein. Egal, ob kirchennah oder kirchenfern.

Wie kamen Sie auf diese Idee ?

Die Idee kommt aus der Krankenhausseelsorge. Eines Tages wurde mir klar, es gibt auch außerhalb der Krankenhausmauern, hier bei uns, Menschen, die eine besondere Feier für schwierige Weihnachtstage brauchen können. Die Kirchengemeinde Hannober war einverstanden, dass dieser Gottesdienst in ihrer Kirche stattfinden konnte. Ich fand vier Frauen, die meine Idee sinnvoll fanden, und die sich mit mir zusammen für dieses Projekt Trostweihnacht engagieren wollten. Ein Glücksfall ist es für uns zudem, dass die Chorgemeinschaft Grünkraut nun schon zum dritten Mal bei dieser Feier singen wird.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Art Gottes Gottesdienst in den vergangenen Jahren gemacht ?

Gute. Der Gottesdienst wird gern angenommen und wir hören betroffene und ermutigende Rückmeldungen.

Die Weihnachtszeit ist eine schwierige Zeit für viele. Weil dieses Fest meiner Meinung nach emotional so aufgeladen und mit übergroßen Erwartungen beladen ist. Erwartungen, die sich allzu oft als unerfüllbar erweisen. Unsere Trostweihnacht richtet sich an Menschen, die spüren: Weihnachten wird für mich kein fröhliches Fest. Es sind für mich schwierige Tage.

Wir können die Lebenssituation der Teilnehmenden nicht anders machen, aber, so hoffen wir und so ist das Motto unserer diesjährigen Trostweihnacht, wir möchten helfen „eine zarte Spur der Hoffnung in die Herzen zu zeichnen“.

Wie darf man sich einen solchen Gottesdienst vorstellen?

Nach einem gemeinsamen Beginn gibt es einen Teil im Gottesdienst, wo jede Person sich ihren eigenen Weg durch die angebotenen Stationen suchen oder einfach der Musik zuhören kann. Weil wir denken, dass die Besucher auch ihre je eigenen Sorgenpäckchen mit sich zu tragen haben.

Ein gemeinsamer Schluss beendet die Feier. Die Tür der Kirche ist offen. Wenn es einem zu viel ist, dann kann er jederzeit gehen. Keiner macht Fotos, das Licht ist gedimmt. Jeder soll sich geschützt fühlen.

Frau Knausberg, freuen Sie sich auf Weihnachten ?

Ja, sehr. Aber das Künstliche und die Erwartungen, die die Leute bedrücken, das gefällt mir nicht. Unsere Trostweihnacht soll einen Raum geben für das Nichtfertige. Ich verstehe den wirklichen Sinn von Weihnachten so, dass Jesus gerade in eine unfertige und hilfsbedürftige Welt kommt und dort sein will, wo man sich allein und verlassen fühlt. Mir liegt an einem stärkenden Gottesdienst. Fern von allem „Frömmeligen“ und Erzwungenem.