„Tradition trifft Moderne“ auf dem Töpfermarkt

Der mittlerweile 39. Töpfermarkt lädt am Wochenende, 19. bis 21. August, wieder nach Waldburg ein. 60 Töpferrinnen und Töpfer freuen sich, ihr aktuelles Sortiment zu präsentieren, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Der Töpfermarkt Waldburg findet dieses Jahr wieder auf dem großen Sportplatz am Ortsrand von Waldburg statt. Das Motto des diesjährigen Töpfermarktes lautet: „Tradition trifft Moderne!“ Rakukeramik, Terrakotta, Fayance, Engobemalerei, Ascheglasur, Irdenware, Steinzeug, Porzellan oder Gartenkeramik: das Angebot der präsentierten Keramik spannt einen Bogen vom klassischen Gebrauchsgeschirr bis hin zu Objekten und Einzelstücken in handwerklich ausgefeilten Techniken. Neben den „Stammtöpfereien“ werden auch acht neue Keramikwerkstätten, davon eine aus Belgien, vor Ort sein. Parallel dazu findet im Bürgersaal ein Bücherflohmarkt statt. Für leibliches Wohl sorgen die freiwillige Feuerwehr und der Sportverein. Parkplätze befinden sich direkt am Markt oder nur wenige Gehminuten entfernt.