Theaterverein Waldburg präsentiert „Taxi Fatal“

Der Theaterverein Waldburg bringt laut Mitteilung dieses Jahr eine turbulente Familiengeschichte auf die Bühne. „Taxi Fatal“ heißt das Stück, das vom britischen Autoren Ray Cooney geschrieben, von Horst Willems übersetzt, sowie von Uli Klarmann verkürzt und leicht verändert wurde.

Taxifahrer Willi Schmitt (Wolfgang Huber) ist zweimal verheiratet: Mit Caro Schmitt (Sandra Brucker) und Barbara Schmitt (Petra Bucher). Zwei Familien, zwei Kinder - und keiner weiß voneinander. 20 Jahre ging das gut. Doch dann lernen sich seine Tochter Emma (Sarah Lerner) und sein Sohn Tobias (Hannes Grabherr) zufällig im Internet kennen und verabreden sich. Panik ergreift Willi. Seine beiden Kinder dürfen sich nicht treffen, geschweige denn sich ineinander verlieben. Das muss verhindert werden! Freund und Untermieter Oskar (Ralf Bösch) wird einbezogen in das Spiel der fantastischen Ausreden, das ungeahnte chaotische Ausmaße annimmt und in welchem schließlich Oskars Vater (Alois Hämmerle als Bruno Gärtner) keine unbedeutende Rolle spielt...

Zum ersten Mal bietet der Theaterverein neben den bekannten Vorführungsterminen auch eine Sonntagsvorstellung an. Der Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle Waldburg. Die Nachmittagsvorstellung findet am Freitag, 26. April, um 14.30 Uhr statt, Karten gibt es für fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder an der Nachmittagskasse. Die Abendvorstellungen finden am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr, am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 28. April, um 18.30 Uhr, am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr und am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr statt. Der Eintrittspreis liegt hier bei neun Euro und Karten können telefonisch werktags zwischen 18 und 20 Uhr unter der Nummer 0151 / 26531677 vorbestellt werden.