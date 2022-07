Sommerserenade des Gospelchors Waldburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem auch dieses Jahr leider keine Adventskonzerte stattfinden, freute sich der Gospelchor Waldburg auf die Gelegenheit, auf dem Dorfplatz in Waldburg und in der Kirche in Schlier sein Können zu zeigen. Bei schönstem Sommerwetter und mit der Unterstützung zahlreicher Zuhörer gab der Chor sein Bestes. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir freuen uns, der „Waisen & Jugendhilfe Ukraine“ einen Spendenbetrag von 900 Euro überweisen zu können. Unser Dank gilt allen Besuchern dieses besonderen Abends. „tutaonana tena tukijariva“ – So Gott will, werden wir uns wiedersehen. Foto: Robert Bierenstiel