Sommerräder gestohlen

Wie erst jetzt festgestellt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit vom 19. bis 31. Januar, aus einer zuvor aufgebrochenen Garage im Kastanienweg einen Komplettsatz hochwertiger Sommerräder für einen Audi A 5 mit Alufelgen entwendet. Das teilte die Polizei mit. Personen, die im fragliche Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Räder der Ausstattungslinie S-Line im Wert von mehreren hundert Euro geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560, in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Bodnegg Vorfahrt missachtet