Sommerferien auf der Burg

Für Familien mit Kinder gibt es ein spezielles Kinderferienprogramm auf der Waldburg. Zum Auftakt am Sonntag, 31. Juli, gibt es ab 10 Uhr einen Familientag mit Programm – ein Programm speziell angepasst für Familien mit Kindern, wie es in der Pressemitteilung der Mittelalterlichen Erlebniswelten Schloss Waldburg heißt.

Kinder haben hier die Möglichkeit, Greifvögel aus der Nähe zu sehen. Die Kinder dürfen sich hier auch einmal einen Falken auf den Arm setzten lassen. Eine historische Druckerpresse wie zur Zeit von Gutenberg steht bereit. Die Buchdrucker erläutern hier die Funktionsweise und drucken mit den Kindern gemeinsam Bibelverse.

Schwertkampf wird von der Schaukampfgruppe „Feder und Schwert" gezeigt. Hier sind auch die Kinder gefordert einmal gegen einen „echten Ritter" zu kämpfen. Mittelalterliche Musik live gespielt gibt es von Vulpes et Lepores im Innenhof. In der Marktzeile wird der Waldburger Schmid seine Handwerkskunst unter Beweis stellen. Die Bogenschießbahn ist ebenfalls geöffnet. Auch kindgerechte Führungen sing geplant.

Bei Ferienprogramm ist am Freitag, 05. August, Freitag, 19. August, und Freitag, 2 September, ein öffentliches Ritteressen mit nächtlicher Burgführung. Am Sonntag, 07. August, Sonntag, 21. August, und Sonntag, 4. September, veranstaltet das Schloss ein Kinder-Turniertag mit Puppentheater. Am Sonntag, 14. August, ist ein mittelalterliches Programm geplant. Am Samstag, 27. August, findet auf dem Schloss ein Weinfest zur Eröffnung des Waldburger Erlebnisweges statt. Am Sonntag, 28. August, gibt es den Ersten Waldburger Erlebnistag mit großem Familientag auf der Waldburg. Am Sonntag, 11. September, findet dann der Kids Day zum Abschluss des Sommerprogrammes statt.

Im Sommer hat das Museum der Waldburg bis zum 11. September dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gastronomie gibt es immer sonntags von 11 bis 18 Uhr.