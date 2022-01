Sendeanlage des SWR in Waldburg wird beschädigt

Unbekannte haben am Samstagnachmittag die Sendeanlage des Südwestrundfunks am Galgenberg in Neuwaldburg beschädigt. Der Sendebetrieb konnte trotzdem aufrecht erhalten werden.

Zwischen 17 und 17.30 Uhr wurde an der Außenkühlung des Sendehauses laut Polizeibericht die Rohrführung der Kühlanlage abgerissen. Das führte dazu, dass rund 20 Liter Frostschutzgemisch ausgelaufen und in die Erde gesickert sind. Die Feuerwehr versuchte, diesen Vorgang einzudämmen, indem sie die obere Schichte des Erdreichs abgetragen hat.

Sendemast ist ganz geblieben

Der Sendemast selbst wurde von den Unbekannten nicht beschädigt. Der Eingriff in die Kühlung haben sich nicht negativ auf den Sendebetrieb des SWR ausgewirkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.