„Sehr wildes“ Jungrind entlaufen

Bereits am Mittwoch gegen 17 Uhr ist ein Jungrind von einer Weide beim Weiler Frankenberg entkommen und seither in der dortigen Kulturlandschaft unterwegs. Das Tier lief laut Polizei zunächst in Richtung Sieberatsreute. Die bisherige Suche nach dem etwa hüfthohen, rot-braun gefärbten Rind verlief erfolglos. Das Tier wurde durch die mitteilende Landwirtin als „sehr wild“ beschrieben.