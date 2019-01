Schneechaos: Räumfahrzeug umgekippt, Lkw liegengeblieben

Heftige Schneefälle halten die Menschen im Kreis Ravensburg in Atem. In der Nacht auf Donnerstag ist ein Räumfahrzeug von der Kreisstraße zwischen Waldburg und Schlier abgekommen und umgekippt. Wenige Kilometer außerhalb von Ravensburg rutschte ein Lkw an der Bundesstraße 32 in den Graben. Die Bergung beider Fahrzeuge war am Donnerstagvormittag wegen des anhaltenden Schneefalls nicht möglich.

Auf den Straßen im Landkreis passierten am Donnerstagmorgen mehrere Unfälle – zum Glück wurden die Fahrer nur leicht verletzt, meist blieb es laut Polizei bei Blechschäden. Viele Pendler stiegen wegen des Winterwetters auf Busse um, die teilweise außerordentlich voll waren und auf manchen Strecken nur langsam vorankamen. Der Winterdienst war im Dauereinsatz.

Bergung wohl erst am Freitag

Der Unfall des Räumfahrzeugs bei Waldburg ist schon in der Nacht auf Donnerstag passiert, wie die Polizei mitteilte. Der Schneeschipper fuhr demnach für die Straßenmeisterei Wangen. Er muss von der Straße abgekommen und dann umgekippt sein. Weingartens Feuerwehrkommandant Horst Romer war in den frühen Morgenstunden vor Ort – insgesamt waren 20 Feuerwehrleute aus Weingarten und neun Kräfte von der Feuerwehr Waldburg im Einsatz. „Die Information, dass eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt sei, hat sich als Falschmeldung herausgestellt“, sagte Romer.

Diesel lief aus. Die Feuerwehr habe abgesaugt, was abzusaugen war, erklärt die Polizei. Wie viel Kraftstoff ins Erdreich gelaufen ist, könne man erst nach der Bergung sicher sagen, sagte eine Polizeisprecherin. Die kann wahrscheinlich erst am Freitag angegangen werden. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse vom Donnerstag bestehe die Gefahr, dass ein Kran bei der Bergung ebenfalls ins Rutschen gerät, so die Polizei. Der Fahrer sei nicht verletzt worden.

Wann ein liegengebliebener Lkw, der auf der Bundesstraße 32 in Fahrtrichtung Ravensburg bei Gullen im Graben steht, wieder flott gemacht werden kann, ist aus denselben Gründen noch unklar. Der 22-Tonner kam laut Polizei kurz vor 6 Uhr am Donnerstagmorgen auf der glatten Straße ins Rutschen. Die Polizei nahm den Fahrer mit, damit er nicht im Schnee herumstehen muss, so die Sprecherin.

Busunternehmer spricht von „massiven Problemen“

Pendler von Friedrichshafen und von Aulendorf waren am Morgen länger als eine Stunde unterwegs, bis sie ihre Ziele in Ravensburg erreichten. Mehrere Schüler warteten vergeblich auf ihren Bus: Eltern wahren als Chauffeure gefragt, brauchten mit dem Auto alledings auch zur Stoßzeit 45 Minuten für kurze Strecken.

Busunternehmer Helmut Hagmann aus Ravensburg spricht von „massiven Problemen“ im Busverkehr am Donnerstagmorgen. Das liege vor allem an Lastwagen, die die Straße versperrten. Etwa auf der B32 in Richtung Grünkraut seien mehrere Lkw liegen geblieben. Folglich seien auch Busse nicht weitergekommen. Sein Fahrer sind auf der Linie 20 über Mochenwangen, Wolpertswende bis Vorsee und der Linie 21 über Knollengraben und Grünkraut bis Bodnegg unterwegs.

Den Winterdienst lobt Hagmann ausdrücklich: „Das war noch nie so gut wie dieses Jahr. Die Straßen sind deutlich früher und sauberer geräumt“, sagt er. Dass die Busse voller sind als sonst, bestätigt Hagmann. „Wir bemerken, dass mehr Leute sinnvollerweise das Auto stehen lassen und bei uns mitfahren. Das freut uns.“ Hagmann hat die Wettervorhersage dieser Tage immer im Blick und hofft, dass sich die Lage mit den wärmeren Temperaturen, die fürs Wochenende angekündigt seien, die Lage auf den Straßen wieder entspannt.

Müllabfuhr kann nicht kommen

Auch die Müllabfuhr hat Probleme wegen des Schnees. „Aufgrund der derzeitigen extremen Schneelage ist es für die Müllfahrzeuge in einigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg nicht möglich, die Wohnstraßen zu befahren und die Abfallbehälter zu leeren“, teilte das Landratsamt Ravensburg am Donnerstag mit. Die betroffenen Haushalte haben demnach die Möglichkeit, bei der nächsten Leerung die doppelte Menge an Abfall zur Abholung bereitzustellen. „Der zusätzliche Hausmüll kann bei der nächsten Leerung in einem üblichen Plastiksack neben die Restmülltonne gestellt werden. Der Biomüll sollte bei der nächsten Abholung in einem Karton oder in einer reißfesten Papiertüte und das Altpapier ebenfalls in einem Karton bereitgestellt werden“, teilte eine Sprecherin mit.

Ambulante Pflegedienste müssen ihre meist alten Patienten auch bei schlechtem Wetter versorgen. Für die Mitarbeiter ist das Wetter eine Herausforderung. „Gerade hat uns eine Kollegin angerufen, dass sie am Gerbersteig in Weingarten nicht weiterkommt, dann müssen wir jemanden finden, der für sie einspringt“, berichtet Petra Blaser-Holzmann, Leiterin des gleichnamigen Pflegedienstes. Derzeit seien zwei zusätzliche Personen im Büro: Neben den Pflegern, die im Schneechaos festhängen, rufen auch Patienten an, die auf ihre Versorgung warten.

