Sara Schmucker wird Rektorin in Amtzell

Arbeitsreiche und aufregende Sommerferien liegen vor Sara Schmucker. Die 38-Jährige ist derzeit noch Konrektorin an der Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt und wird im kommenden Schuljahr als Rektorin der Gemeinschaftsschule in Amtzell auf Roland Titel folgen, der in den Ruhestand geht. Insgesamt war die Lehrerin dann fünf Jahre in Waldburg tätig. Nun sei es Zeit für eine neue Herausforderung, sagt Sara Schmucker: „Ich kenne die Schule in Amtzell und weiß, dass ich mich dort weiterentwickeln kann.“ Die Schule stehe gut da, darum werde sie Bewährtes künftig unterstützen und sich Herausforderungen wie etwa der Digitalisierung widmen, erklärt Schmucker. Auch in Amtzell wird die künftige Rektorin mit einem kleinen Deputat weiterhin unterrichten, unter anderem Mathematik.