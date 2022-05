Rollerfahrer kommt betrunken von Fahrbahn ab

Auf der L 326 zwischen Unterankenreute und Waldburg ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte sich der Jugendliche leicht, als sich sein Gefährt in einem Weidezaun verfing. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls auf der Strecke unterwegs waren, verständigten aufgrund der offenkundigen Alkoholisierung des Zweiradfahrers die Polizei. Nachdem ein Alkoholtest etwa 1,5 Promille ergab, musste der Unfallfahrer die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.