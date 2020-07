Reh springt auf Straße – Motorradfahrer stürzt schwer

Mit schweren Verletzungen ist ein 45-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 13.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 326 ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann hatte laut Polizei die Landesstraße von Badstuben kommend in Richtung Waldburg befahren, als am Ende eines Waldstücks zwei Rehe auf die Fahrbahn sprangen. Der Motorradfahrer erfasste eines der beiden Tiere, das durch den Aufprall gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert wurde. Der 45-Jährige, der mit seiner Maschine stürzte, rutschte in den rechten Straßengraben, während das Motorrad in den SUV eines 53-jährigen Autofahrers schlitterte, der hinter dem Lkw fuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehr als 6000 Euro.