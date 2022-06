Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr auf der Landesstraße zwischen Waldburg und Hannober von einem Auto erfasst worden ist. Das berichtet die Polizei. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Audi war auf der L 324 nach Hannober unterwegs, als er die Frau erfasste.

Der Autofahrer war kurz zuvor auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, um zwei andere Radfahrer vor ihm zu überholen. Dabei übersah er die 47-jährige Radlerin, die links auf einen Gemeindeverbindungsweg nach Waldburg abbiegen wollte und sich schon auf der Gegenfahrbahn befand.

Bei der wuchtigen Kollision zog sich die Zweiradlenkerin die schweren Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Da der 25 Jahre alte Unfallverursacher eine erhöhte Atemalkoholkonzentration hatte, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. An seinem Audi entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 9000 Euro.