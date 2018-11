Radfahrer wird schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 55-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 15.30 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in Greut ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer befuhrlaut Polizei von Sieberatsreute kommend die Durchgangsstraße in Greut und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser wurde bei dem Aufprall über die Motorhaube auf die Straße geschleudert.