Radfahrer bei Unfall verletzt

Mehrere Verletzungen sind die Folge für einen Fahrradfahrer, dem am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Hannober von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Das teilt die Polizei mit. Der Autofahrer war von Amtzell in Richtung Waldburg unterwegs, als er an der Kreuzung in Hanober den auf der Landesstraße in Richtung Vogt fahrenden Pedelecfahrer übersah. Der Wagen des 54 Jahre alten Mitsubishi-Fahrers erfasste den Zweiradfahrer. Nach einer Unfallversorgung vor Ort musste der 40-Jährige durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Wie hoch dieser am Pedelec ist, ist nicht bekannt.