Schwere Verletzungen hat am Montag kurz nach 17 Uhr ein 62 Jahre alter Mountainbiker bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Wallgraben“ in Waldburg erlitten. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Radfahrer laut Polizeibericht auf der abschüssigen Strecke alleinbeteiligt zu Fall.

Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, wurde mit einem Rettungswagen und schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.