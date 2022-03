Parkendes Auto in Waldburg angefahren

Ihren Ford Fiesta hat eine 37-jährige Frau am Freitagmorgen, 8 Uhr, auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Bank in der Reinhold-Abele-Straße in Waldburg abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie hinten links einen Streifschaden fest. Nach Spurenlage kommt ein rotes oder braunes Fahrzeug als Verursacher in Frage. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.