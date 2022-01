Offener Impftermin in Waldburg

Die Oberschwabenklinik (OSK) bietet zusammen mit der Gemeinde Waldburg einen offenen Impftermin für Personen ab zwölf Jahren an. Am Donnerstag, den 20. Januar von 9 bis 15 Uhr kommt das mobile Impfteam der OSK in der Bürgersaal in der Amtzeller Straße 22 in Waldburg. Eine Terminreservierung ist nicht nötig, heißt es laut einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, sowie, falls vorhanden, der Impfnachweis und die Versichertenkarte der Krankenkasse. Zudem besteht vor Ort eine Maskenpflicht. Das Impfteam führt Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg bei Personen ab zwölf Jahren durch. Personen zwischen zwölf und 20 Jahre, Stillende und Schwangere erhalten den Impfstoff von der Firma Biontech/Pfizer. Der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung sollte mindestens drei Wochen betragen. Darauf weist die Gemeinde hin. Personen ab 30 Jahren bekommen den Impfstoff von Moderna. Dort beträgt der Abstand zwischen Erst-, und Zweitimpfung mindestens vier Wochen.

Für Personen ab 18 Jahren steht auf Wunsch zudem der Impfstoff von Johnson&Johnson parat. Bei diesem Impfstoff erfolgt keine zweite Impfung. Die Grundimmunisierung gilt nach einer Impfstoffdosis als abgeschlossen. Eine zweite Dosis eines anderen Impfstoffes nach 4 Wochen wird empfohlen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Weitere Informationen findet man unter www.rv.de.