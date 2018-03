Nächste Niederlage für Dauerkandidatin Fridi Miller

Michael Röger bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister der Gemeinde Waldburg. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag gaben ihm 1050 Waldburger ihre Stimme, was 94,09 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen entspricht. Rögers einzige Gegenkandidatin Friedhild Anni „Fridi“ Miller erhielt 45 Stimmen und kam damit auf ein Ergebnis von 4,03 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Waldburg lag bei 43,98 Prozent.

Nachdem die Stellvertretende Bürgermeisterin Tonja Marxer im Waldburger Bürgersaal das Wahlergebnis verkündet hatte, war die Freude darüber im Gesicht des amtierenden Bürgermeisters Michael Röger deutlich sichtbar. Seit 24 Jahren lenkt der 54-Jährige die Geschicke der Gemeinde Waldburg, nach der Wahl am Sonntag beginnt seine vierte Amtsperiode. In seiner Ansprache erinnerte sich Michael Röger an die Wahl vor acht Jahren, als er zum dritten Mal zum Bürgermeister gewählt wurde. „Haben Sie nachgeschaut, wie das Ergebnis damals war? Ich schon. Um es kurz zu machen: Es ist fast dasselbe gewesen.“ 94,44 Prozent der gültigen Stimmen habe er 2010 bekommen, die Wahlbeteiligung habe bei ungefähr 43 Prozent gelegen.

„Ich bin mit beidem zufrieden. Die gute Wahlbeteiligung zeigt, dass unsere Bürger politisch interessiert sind. Und das Wahlergebnis ist ein wunderbares Ergebnis. Ich freu mich wahnsinnig“, bekannte Röger. Eine Wahl sei ja auch immer eine Frage an die Bürger, wie sie die Arbeit ihres Bürgermeisters bewerten. Mit diesem Ergebnis hätten ihm die Wähler eine positive Antwort auf diese Frage gegeben: „Du machst deine Arbeit gut.“

Weil ein Auto mit Stuttgarter Kennzeichen direkt vor dem Eingang zum Bürgersaal geparkt hatte, wurde schon vermutet, dass Rögers Gegenkandidatin Fridi Miller angereist sei, um der Verkündung des Ergebnisses persönlich beizuwohnen. Doch aus dem Auto stieg nicht etwa die Sindelfingerin, sondern ein anderer prominenter Gast aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt: der Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne). Ebenfalls gekommen waren der Landtagsabgeordnete August Schuler (CDU), Waldburger Gemeinderäte, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden, um ihrem alten und zugleich neuen Kollegen zu gratulieren.

Die Musikkapelle Waldburg und der Spielmannszug sorgten für den musikalischen Rahmen, Schüler der Gemeinschaftsschule für die Getränke. Insgesamt herrschte eine lockere Atmosphäre im Saal, auch der frischgewählte Bürgermeister zeigte sich humorvoll und sagte, nachdem er einige Minuten gesprochen hatte: „Ich verspreche Ihnen, jetzt komme ich zum Schluss. Das hat man von einem ‚kurzen‘ Grußwort des Bürgermeisters.“ Und lud alle Anwesenden ein, mit ihm zu feiern: „Jetzt machen wir die Flaschen auf.“