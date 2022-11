Musikalischer Auftakt in die Adventszeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 26. November, trat der Gospelchor Waldburg bei „Weihnachten im Schloss“ in Tettnang auf. Im weihnachtlich geschmückten Schlosshof zeigte der Chor und seine Solisten unter der Leitung von Kathrin Moll sein Können mit sichtlich viel Freude und Spaß am Singen. Zahlreiche begeisterte Zuhörer ließen sich von der Mischung aus besinnlichen und temperamentvollen Gospels mitreißen. Viel zu schnell war das einstündige Konzert zu Ende. Ohne eine Zugabe „This Little Light of Mine“, mit grandios gesungenem Solo-Intro, ließ das Publikum den Chor aber nicht von der Bühne. Herzlichen Dank an alle Besucher für ihr Dasein, ihr Zuhören ihren Applaus und ihre Spenden. Nach diesem stimmungsvollen Erlebnis freuen wir uns auf die hoffentlich wieder stattfindenden Adventskonzerte im nächsten Jahr. Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem/einer Pianist/in. Bei Interesse bitte melden unter: www.gospelchor-waldburg.de oder per Mail: tanja.moosmann@t-online.de