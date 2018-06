Motorradfahrer landet schwer verletzt im Maisacker

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch um 19.20 Uhr auf der L 326 nach einem Überholmanöver mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Motorradfahrer war in Richtung Unterankenreute unterwegs und überholte in Höhe des Weilers Obergreuth mit relativ hoher Geschwindigkeit ein Auto. Laut Polizeibericht wurde der Mann in der nachfolgenden Rechtskurve an den linken Straßenrand getrieben. Dort wurde er von einer entgegenkommenden Autofahrerin erfasst und in den angrenzenden Maisacker geschleudert. Der 38-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von 12 000 Euro. Die Landesstraße war für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt.