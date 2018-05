Mittelaltermarkt nimmt Besucher mit auf Zeitreise

Der Verein Freunde der Waldburg veranstaltet zu seinem 30-jährigen Bestehen einen dritten Mittelaltermarkt. Dieser findet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, statt. In der zweiten Jahreshälfte plant der Verein außerdem einen „Waldburger Herbst“.

Doch zunächst wird es im Juni in der Ortsmitte wieder mittelalterlich. Gut 300 Teilnehmer in Kostümen kündigen die Veranstalter an. Das mittelalterliche Spektakel beginnt am Samstag gegen 11.30 Uhr mit einem Umzug zum Dorfplatz. Dort findet dann gegen 12 Uhr die Markteröffnung statt. Betreiber von 64 Ständen aus fünf Nationen mit Händlern, Handwerkern und Gastronomie nehmen die Besucher auf eine Zeitreise mit. Im großen Lagerbereich in der Bannrieder Straße zeigen viele Lagergruppen das Alltagsleben im Mittelalter. An beiden Tagen gibt es ein Programm auf der Bühne am Dorfplatz, im Burghof und auf der Veranstaltungsfläche im Lager. Der Verein Freunde der Waldburg informiert in einem eigenen Zelt über seine Arbeit.

Für Kinder gibt es Mitmachangebote bei Handwerkern, im Märchenzelt, mit Fabelfiguren auf Stelzen, Kinderschminken, Belustigung auf dem handgetriebenen Kinderkarussell, Marionettentheater und ein Kinderritterturnier.

Mehrere Fanfarenzüge, Trommlergruppen – erstmals außerhalb des Rutenfestes die Muntprat-Trommler – und Businen gehören ebenso zum Fest wie immer wieder aufflackernde Ritterkämpfe mehrerer Gruppen, heißt es in der Ankündigung. Am Samstagabend steht eine Feuershow auf dem Programm.

Der Burghof der Waldburg ist für Marktbesucher an beiden Tagen geöffnet. Wer in das Museum möchte, erhält bei Vorlage des Eintrittsbelegs vom Mittelaltermarkt eine Ermäßigung.