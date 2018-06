Mit der Gitarre aus der Isolation heraus

„Das Beste aus 15 Jahren“ überschreibt Sologitarrist Thomas Kalkreuth sein Konzert am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr im Rathauskeller in Waldburg. Kalkreuth präsentiert eine bunte Mischung von klassischen und modernen Melodien, sowie Eigenkompositionen.

Seit 15 Jahren gibt Thomas Kalkreuth Gitarrenunterricht in Waldburg und Vogt, Baindt und Bodnegg. Jährlich tritt er auch mit Solokonzerten im Rathauskeller in Waldburg an die Öffentlichkeit. Weitere Konzerte gab er evangelischen Kirche in Baienfurt und verschiedenen Orten im Bodenseeraum. Die Liebe zur Musik wurde dem 46-jährigen in Kempten aufgewachsenen Kaltkreuth zwar nicht in die Wiege gelegt, latent aber war sie wohl schon immer vorhanden.

Nach der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann manifestierte sich sein Berufswunsch Musiker zu werden und ein Musikstudium war geplant. Doch da machte das Schicksal einen dicken Strich durch die Rechnung. Mit 19 Jahren erkrankte er am Tourettesyndrom einer heimtückische Krankheit, die ihn mit ihren Auswirkungen (Tickstörungen) komplett in die Isolation trieb. Ein Musikstudium war unmöglich geworden. Gerettet und wieder ins Leben zurückgeführt hat ihn seine Gitarre. Heute ist die Krankheit nur noch marginal zu bemerken. „Meinen Schülern sage ich, ich habe Schluckauf“, erklärt Kalkreuth, „und die haben das voll akzeptiert.“

Am Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO) in Weingarten konnte Kalkreuth eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger machen. „Dort hat man ein anderes Verständnis von Normalität“, bekräftigt er seine Berufswahl.

Thomas Kalkreuth ist musikalisch weitgehend Autodidakt, erweitert und gefestigt hat er sein Können mit Unterricht an einer privaten Musikschule und mit Kursen an der Musikhochschule Trossingen, die ihn immer wieder inspiriert. Erst jüngst mit dem Auftritt eines reinen Gitarrenkonzertes seiner Schülerinnen und Schüler im Flammenhof in Vogt. Seine Schüler sind zwischen sieben und 70 Jahre alt.

Bei seinem Solokonzert am Sonntag im Rathauskeller spielt Kalkreuth ausschließlich Konzertgitarre, ein musikalischer Rückblick auf das Beste aus den vergangenen 15 Jahren. Das Repertoire des Konzertes reicht von der Klassik bis zur Moderne, von Bach bis zu den.Beatles. Neben Eigenkompo-sitionen auch Werke spanischer Komponisten, von Guiliani, Torregan oder Villalobos.