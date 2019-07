Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall: Bereich Kalksteige ist komplett gesperrt

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Waldburg und Unterankenreute ist die Straße im Bereich des Kreisverkehrs Kalksteige (L325/L326) derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei berichtet war ein Pickup am Donnerstagnachmittag aus Waldburg in Richtung Unterankenreute unterwegs.

In einer Rechtskurve kam dieser in den Gegenverkehr und stieß mit einem Fahrzeug zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr. Laut ersten Angaben sind vier Personen verletzt. Die Bergungs- und Aufräumaßnahmen sind in vollem Gange.

