Lebensgroße Weihnachtskrippe in Waldburg

Die lebensgroße Krippe in Waldburg ist vom 1. Dezember bis 7. Januar aufgebaut. An den Adventssamstagen und Heiligabend finden laut Pressemitteilung jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr Aktionen statt. Alle Einnahmen und Spenden gehen an die Radio7-Drachenkinder.

Die Aktionsabende finden bei jeder Witterung im Freien statt. Tassen oder Becher sind mitzubringen. Am Samstag, 1. Dezember, gibt es Livemusik mit Sängerin Steffi-Mira und dem Pianisten Simon Bamberger. Am Samstag, 8. Dezember, spielt die Band „ET“ Livemusik. Außerdem singen die Kinder vom Kindergarten Zauberburg Weihnachtslieder. Am Samstag, 15. Dezember, singen die Kleinen vom Kindergarten Vogelnest, der Vogter Spontanchor und Sängerin Alina Bucher.

Am Samstag, 22. Dezember, bietet Sängerin Sabah Bauhofer besinnliche Lieder, und die Waldburger Jugendkapelle unterstützt mit stimmungsvoller Musik. Am Montag, Heiligabend, spielen Claudius Fietzek, der Zither-Virtuose, und die Waldburger Jugendkapelle mit den Weihnachtsbläsern. Es handelt sich hierbei um eine private Veranstaltung der Familie Gropper zu Gunsten der Radio7-Drachenkinder.