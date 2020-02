Landwirtschaftliche Fachschüler feiern in Waldburg

Gut 330 Gäste sind der Einladung der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg zum traditionellen Schülerabend gefolgt, der in diesem Jahr in der Festhalle in Waldburg gefeiert wurde. Punkt 20 Uhr eröffnete die Bauernkapelle Oberschwaben mit gut 50 Musikern den Abend, angeführt von Dirigent Eugen Maucher, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Später wurden Landwirtschaftsmeister, Hauswirtschaftsmeisterinnen und Ehemalige geehrt.

Eröffnet wurde der Schülerabend von Sarah Hellmann, Klassensprecherin des aktuell dritten Schulhalbjahres im Landbau. Auch Albrecht Siegel, Schulleiter der Fachschule, der Waldburger Bürgermeister Michael Röger und der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Allgäu-Oberschwaben, Waldemar Westermayer, begrüßten die Gäste. Danach nahmen die Studenten das Steuer des Abends in die Hand. Carmen Kreuzer und Felix Heilig, Klassensprecher des aktuellen Unterkurses, moderierten das Programm.

Vorträge über Nährwert-Ampel und Heutrocknung

Einen Einblick in das fachliche Leben in der Fachschule boten die drei Vorträge der Studenten aus den beiden Fachrichtungen Hauswirtschaft und Landbau. Hierbei standen die Themen „Nährwert-Ampel“, „Photovoltaikanlagen“ und „Heutrocknung“ auf dem Plan. Durch sehr kurzweilige Fachvorträge hätten die Zuhörer interessante Einblicke in die Themen erhalten, heißt es. Nach den fachlichen Themen habe ein Sketch der Studenten das Programm etwas aufgelockert und für zahlreiche Lacher im Saal gesorgt.

Traditionell stand die Ehrung der Landwirtschaftsmeister 2019 ebenfalls auf dem Programm. In diesem Jahr wurden zehn frisch gebackene Landwirtschaftsmeister, darunter der Jahrgangsbeste Landwirtschaftsmeister 2019 aus dem Regierungsbezirk Tübingen, und drei Hauswirtschaftsmeisterinnen geehrt. Zusammen mit den Meisterverbänden Ravensburg und Leutkirch/Wangen gratulierte die Fachschule zu den erfolgreich bestandenen Prüfungen.

Zwei ehemalige Studenten besonders geehrt

Eine besondere Ehrung kam laut Mitteilung an diesem Abend zwei ehemaligen Studenten der Fachschule zugute. Stefan Roser und Andreas Jekal wurden mit dem ersten und dritten Platz im Rahmen des VLF-Bildungspreises geehrt. Stefan Käppeler, Vorsitzender des VLF-Landesverbandes, übernahm an diesem Abend die Ehrung und Preisübergabe und gratulierte den beiden Preisträgern.