Kreisverkehr an Kalksteige am 30. November fertig

Der Umbau der Kreuzung an der Kalksteige zum Kreisverkehr dauert länger als geplant. Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, kann der Kreisverkehr im Laufe des 30. November für den Verkehr freigegeben werden.

Wegen nicht vorhersehbarer, zusätzlicher Arbeiten verlängern sich die Sperrungen der L 326 und L 325 bis voraussichtlich Freitag, 30. November, teilt das Regierungspräsidium mit. Der Grund hierfür sei, das beim Abtragen der Asphaltschichten auf der Straße in Richtung Unterankenreute tiefliegende, teerhaltige Fahrbahnschichten vorgefunden wurden. Diese mussten untersucht und gesondert ausgebaut werden. Zudem mussten Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit durchgeführt werden.

Infolge dieser zusätzlichen Arbeiten finden die Asphaltierungsarbeiten und die Arbeiten an den Straßenbanketten sowie das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung auf der L 326 in Richtung Unterankenreute und der L 325 in Richtung Vogt erst in den Kalenderwochen 47 und 48 statt.

Während der Arbeiten bleibt die eingerichtete Umleitung bis voraussichtlich Freitag, 30. November, bestehen: Der Verkehr auf der L 326 in Richtung Waldburg und Vogt wird ab Unterankenreute über die L 317 nach Wolfegg und weiter über die L 324 nach Vogt und Waldburg geleitet.

Die L 325 zwischen der Kalksteige und Neuwaldburg ist gesperrt. Der Verkehr von Vogt kommend wird über die L 324 nach Kofeld und weiter zur B 32 beziehungsweise über die K 8041 nach Waldburg und über die L 326 vorbei am Baustellenbereich weiter in Richtung Schlier umgeleitet. Die Umleitung der jeweiligen Gegenrichtungen erfolgt über die gleichen Strecken.